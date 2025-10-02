Personal estable para el consultorio de Torre-serona

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El consultorio de Torre-serona estrenó ayer oficialmente sus nuevos servicios y equipamientos. Las mejoras han incluido en la estabilización del equipo médico, la modernización de los sistemas de diagnosis y nuevos servicios de atención a los pacientes. Según explicó el alcalde, Agustí Jiménez, el médico y la enfermera que pasaban consulta hasta hace pocos días los lunes, miércoles y viernes nunca eran los mismos, “por lo que costaba mucho que los pacientes empatizaran con los profesionales”. A partir de ahora se han estabilizado una médica y una enfermera que se encargarán de las visitas.

Por otra parte, también se han modernizado los equipos de diagnosis instalando otros multifuncionales que pueden hacer electrocardiogramas, espirometrias o control de pulsaciones a la vez. También se ha dotado al equipamiento de una camilla eléctrica. También se harán a partir de ahora analíticas en el ambulatorio cada quince días los martes y jueves, lo que evitará que los habitantes de Torre-serona se tengan que desplazar a Alpicat o Torrefarrera. Jiménez remarcó que “con estos nuevos servicios y equipamientos se garantiza una atención sanitaria de calidad y próxima”.

Esta actuación ha sido posible gracias al Plan de Salud que ofrece la Diputación de Lleida destinado a ayuntamientos, entidades locales descentralizadas y consells comarcales y servirá para mejorar la atención sanitaria que se ofrece a los vecinos estos tres días a la semana.