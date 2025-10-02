Los Mossos d'Esquadra investigan dos robos en tiendas de telefonía Orange, en Mollerussa y a Balaguer, producidos en sólo 24 horas de diferencia.

El primero fue en Mollerussa, donde los ladrones sustrajeron una decena de móviles de media y alta gama que había de exposición, según ha podido saber este periódico.

El robo se produjo alrededor de las 5.30 horas en un establecimiento situado en la calle Ferrer i Busquets, una de las principales vías de la capital del Pla d’Urgell. Al parecer, dos individuos vestidos de negro lanzaron una tapa de registro del alcantarillado contra el escaparate que da a la calle President Macià. Los ladrones accedieron al interior a través del agujero —de aproximadamente medio metro de diámetro- y, en cuestión de segundos, sustrajeron una decena de dispositivos de las marcas iPhone, Samsung y Oppo que había en las estanterías de exposición. Lo hicieron arrancando los elementos de seguridad. Sonó la alarma y, además, los vecinos alertaron a la policía por el ruido de los golpes contra el escaparate.

La Policía Local fue la primera en llegar y acordonó el escaparate. Fue grabado por las cámaras de seguridad. La Unitat de Investigació de los Mossos de Mollerussa se ha hecho cargo de la investigación. El de ayer es el segundo robo que hay en la tienda este año. El primero tuvo lugar a principios de años y también hubo otro en 2024.

Segundo robo en una tienda Orange , en Balaguer

Sólo 24 horas más tarde, y tal como ha podido saber SEGRE, ha habido un segundo robo en una tienda Orange. Los Mossos d'Esquadra investigan un robo que se ha producido esta madrugada en la tienda de telefonía Orange de Balaguer.

Un robo que se ha producido 24 horas después del cuál se produjo la madrugada de ayer a la tienda de la misma marca en Mollerussa.

Los ladrones han accedido al interior de la tienda después de romper el escaparate con una tapa de alcantarilla y se han llevado varios dispositivos. Hay que recordar que este establecimiento ha sido asaltado en varias ocasiones.

Segundo robo en una tienda Orange, ahora en BalaguerLAIA PEDRÓS

Nuevo intento en Villa Montcada

Por otro lado, ayer se produjo un nuevo intento de robo en una casa en el barrio de Vila Montcada de Lleida. Al parecer, los ladrones accedieron al jardín pero no consiguieron acceder a la vivienda porque los dueños cerraron las persianas al descubrirles. El domingo por la noche hubo un robo en una casa de este barrio cuando sus dueños estaban cenando.