Segundo robo idéntico en 2 días en una tienda de telefonía, ahora en Balaguer

Dos robos calcados en dos establecimientos de telefonía de la misma marca. Si la madrugada del miércoles dos ladrones reventaron el escaparate y sustrajeron diez móviles de la tienda Orange de Mollerussa, como avanzó SEGRE, la madrugada de ayer hubo un caso idéntico en otro comercio de esta operadora en Balaguer, en la calle Urgell. En ambos casos se produjo alrededor de las 6.00 horas y los delincuentes utilizaron una tapa de registro de la alcantarilla para fracturar el cristal. Al igual que en Mollerussa, sustrajeron una decena de dispositivos que había en los expositores. Los móviles eran iPhone, Samsung y de otras marcas con un valor total de unos 10.000 euros, prácticamente el mismo que en la tienda de la capital del Pla d'Urgell.

Estas numerosas coincidencias hacen sospechar a los investigadores de los Mossos d’Esquadra que habría sido cometido por las mismas personas.

Tercera vez en dos años

Cabe recordar que el año pasado hubo sendos robos en este establecimiento de la capital de la Noguera, en febrero y en diciembre. En el último, los Mossos detuvieron a los presuntos autores tras una persecución. Fueron interceptados en Tàrrega.