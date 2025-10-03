Arranca la semana dedicada a la gente mayor con una quincena de actividades

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

La Paeria de Cervera y el consell comarcal dieron el pistoletazo de salida a la decimo primera Setmana de la Gent Gran que se celebrará hasta el próximo 14 de octubre con una quincena de actividades. El 1 de octubre, Dia Internacional de la Gent Gran, se impulsó la actividad Plaça oberta a la gent gran en la plaza Joan Salat, convirtiéndola en un espacio de entretenimiento para promover una vejez activa, con talleres, sardanas y degustación de productos locales. Durante el acto leyeron el manifiesto los representantes de la Associació d’Usuaris i Voluntaris del Casal Cívic, del Aula Universitària, del Consell Consultiu de la Gent Gran de la Segarra, del Centre de dia Integral Josep Valls y el grupo sardanista del Casal de la Gent Gran.

El encuentro comarcal de personas mayores de la Segarra el próximo 11 de octubre en Vicfred con una conferencia sobre el envejecimiento positivo y un concierto de góspel será una de las actividades destacadas de la programación.