Talarn visita las zonas más afectadas por los incendios

El presidente de la diputación de Lleida, Joan Talarn, visitó ayer varias zonas afectadas por el incendio que se originó en Torrefeta i Florejacs, que también afectó a municipios del Urgell y la Noguera, además de la Segarra.

El fuego iniciado en Torrefeta i Florejacs arrasó 5.500 hectáreas y causó dos muertes en Coscó (Oliola). Talarn inició allí su recorrido acompañado por el alcalde, Josep Maria Castella. Se trasladaron a Mas Farell, una masía de Selvanera que quedó rodeada por las llamas. Recordaron que el incendio afectó sobre todo a la red viaria, de unos 450 kilómetros. El consistorio espera ahora ayudas estatales, tras publicarse esta semana la orden ministerial, y la Diputación se comprometió a abrir una línea propia de apoyo. Desde la Segarra reclaman incluir también los daños del incendio de Granyena de Segarra, que calcinó 473 hectáreas. Talarn visitó además Cabanabona, Oliola y Agramunt, donde se reunió con los alcaldes. Destacó que la Diputación “llegará allí donde no lo hagan otras administraciones”.