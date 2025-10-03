“Todos estamos concernidos por una gestión responsable del agua”

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Estamos absolutamente todos concernidos por una gestión responsable del agua. Vamos a hablar de gestión eficaz y de responsabilidad”, señala Jesús Montoliu, presidente de las Jornadas para la Excelencia, de las que hoy y mañana se celebra la duodécima edición en Esterri d'Àneu. “Se trata de un tema poliédrico, con muchas miradas y que tiene un enorme impacto en el medio”, añade.

En este sentido, las jornadas, que se celebran bajo el título de Los retos del agua. La gestión para un mañana sostenible y que dentro de unos meses darán lugar a un libro blanco de propuestas en distintos ámbitos, incluyen intervenciones y mesas sobre la calidad del agua, la disponibilidad del recurso en un escenario de calentamiento global o su aprovechamiento, entre otros.

“Tenemos la suerte de vivir en una zona donde abres el grifo y sale agua, pero eso no ocurre el todo el planeta. Hay 2.000 millones de personas que carecen de acceso al agua potable, y la ONU estima que en 2050 el 25% de la población mundial se encontrará en esa situación”, anota Montoliu.

Esa gestión del agua tiene rasgos propios en el Pirineo, donde una parte del desarrollo económico del último siglo está vinculada a la explotación de las centrales hidroeléctricas, cuyas concesiones van a caducar en cascada en las próximas décadas, y al turismo, que el año pasado generó una facturación de casi 230 millones entre el esquí (112) y los deportes fluviales (115), actividades sobre las que ahora se cierne la amenaza de la modificación del régimen de precipitaciones.

“Esas centrales aportaron un enorme valor al territorio, pero las concesiones están a punto de terminarse, y eso genera un debate importante sobre qué ocurrirá con ellas”, plantea Montoliu, quien remarca que “la gestión del agua es presente, pero también futuro. Es evidente que hemos de hablar y de reflexionar sobre cómo vamos a conservar y a mejorar eso que tenemos”.