Trobada Gegantera en la torre de Vallferosa

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Amics de la Torre de Vallferosa, en el municipio de Torà, organizarán el próximo domingo su primera Trobada Gegantera, que recibe el nombre de Una geganta entre gegants, un juego de palabras que refiere a la majestuosidad de esta torre de 33 metros, la más alta de Catalunya. Según explicaron miembros de la asociación, el objetivo es difundir este patrimonio histórico dando relieve a la cultura tradicional. Así, en el encuentro participarán 5 Colles Geganteres de Guissona, Cervera, Sanaüja, Torà y Sant Fruitós de Bages. El acceso a la torre quedará abierto por la mañana y a las 11.00 horas comenzará la celebración.

La asociación Amics de la Torre de Vallferosa se fundó en 2003 y tiene 56 socios. Su objetivo es difundir este patrimonio histórico y recuperar su entorno. El principal escollo con que se encuentra la torre es que es que está alejada muy de núcleos de población. La entidad pretende, entre otros, mejorar su acceso, recuperar el antiguo pueblo, llevar luz y agua al lugar y recuperar la antigua iglesia de Sant Pere como centro de interpretación de la torre, que data del siglo VIII.