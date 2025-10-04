Camarasa elige hoy al sucesor de Lizaso

Imagen del pleno del jueves en el que Lizaso renunció al cargo. - A. C

Camarasa celebra hoy un pleno extraordinario en el que se elegirá al nuevo alcalde tras la renuncia de Elisabet Lizaso, que el jueves dejó el cargo después de una década al frente de la corporación. El relevo lo asumirá Pere Pedrol, hasta ahora primer teniente de alcalde y edil de Independents per Camarasa-Acord Municipal (AM), que encabezará el gobierno municipal hasta las próximas elecciones de 2027.

La hasta ahora alcaldesa continuará en el equipo de gobierno como primera teniente de alcalde y mantendrá la responsabilidad en las áreas de Turismo, Promoción Económica, Cultura y Salud. Pedrol por su parte, conservará las competencias en Agricultura y Hacienda, además de asumir la alcaldía.

Durante los últimos años, el consistorio ha saneado sus cuentas pasando de un déficit de un millón de euros a un remanente positivo y ha impulsado mejoras en servicios básicos, además de la reforma de las calles. También se ha consolidado la zona fluvial del río como espacio natural protegido y ordenado para el uso.

En paralelo, el consistorio ha sacado a concurso una de las dos obras más relevantes del municipio: la reforma del Casal Municipal de Sant Llorenç de Montgai, con una inversión prevista de 323.067 euros. Lizaso explicó que está actuación, junto con la reforma del edificio del ayuntamiento de Camarasa, son las dos obras que se han incluido en el Plan Único de Obras y servicios (Puosc) de la Generalitat y que consolidan la apuesta del consistorio “por la modernización de equipamientos públicos y el impulso al desarrollo local”, apuntó.

Por otra parte, se ha aprobado el Documento Único de Protección Civil Municipal (Duprocim).