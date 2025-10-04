La magia rompe barreras en Montgai

Decenas de personas con discapacidad procedentes de los principales centros de la provincia agrupados en la Federació Allem, y otros de Barcelona y Tarragona, participaron ayer en el matinal de magia solidaria de la 17 edición de Montgai Màgic. Las distintas sesiones de ayer estuvieron encabezadas por la ONG Mags per l’Esperança. Además de asistir a los espectáculos, pudieron disfrutar en una chocolatada popular. Por la tarde, tuvo lugar la gala solidaria de la asociación Mags per l’Esperança y las sesiones de magia en Cal Delme y Lo Carreró. El certamen sigue hoy con varias actuaciones y la apertura del mercat màgic, desde la 10 de la mañana hasta pasada la medianoche. El encargado de inaugurar el certamen será & Alegría, a partir de las 18.00 horas. Asimismo, está prevista una actuación estrella de Txema Muñoz, con The Postman a las 20.00 horas y la cena para magos y voluntarios a las diez de la noche.

Mañana destaca la conferencia para profesionales del sector de Adrián Carratalá, sobre la magia creativa. Él será el responsable del espectáculo de clausura del certamen a las siete de la tarde, junto con Kateria. En estos cuatro días de magia más de 40 magos ofrecerán 100 espectáculos.