Más seguridad en el camino de Cubells a Montgai

Tras años de reivindicaciones por parte del ayuntamiento de Cubells, el camino rural que une esta localidad con Montgai ha sido incorporado a la red de carreteras y caminos de la Diputación lo que “garantiza una mejora de la seguridad y la movilidad de esta vía estratégica”, según destacó el alcalde, Sebastià Boixadera. Este camino desempeña un papel fundamental en la conectividad comarcal entre a Noguera y Urgell, con un gran volumen de tráfico pesado, maquinaria agrícola, así como vehículos de servicios públicos. Su uso intensivo había generado problemas de seguridad vial y de circulación, que afectaban tanto a vecinos como a los usuarios de los caminos, tractores y vehículos de emergencia.

Según el alcalde de la localidad, el camino tiene 7,5 kilómetros de longitud, de los cuales dos transcurren por el término municipal de Montgai y el resto por Cubells y su inclusión en el plan zonal “supondrá un avance histórico y garantizará su mantenimiento, algo que para ambos consistorios es difícil de asumir”, dijo.

El edil ñadió que se “garantiza un tránsito más seguro y fluido, y se refuerza la conexión entre ambas localidades”.