Más seguridad en el camino de Cubells a Montgai
Se incluye en plan zonal de la Diputación
Tras años de reivindicaciones por parte del ayuntamiento de Cubells, el camino rural que une esta localidad con Montgai ha sido incorporado a la red de carreteras y caminos de la Diputación lo que “garantiza una mejora de la seguridad y la movilidad de esta vía estratégica”, según destacó el alcalde, Sebastià Boixadera. Este camino desempeña un papel fundamental en la conectividad comarcal entre a Noguera y Urgell, con un gran volumen de tráfico pesado, maquinaria agrícola, así como vehículos de servicios públicos. Su uso intensivo había generado problemas de seguridad vial y de circulación, que afectaban tanto a vecinos como a los usuarios de los caminos, tractores y vehículos de emergencia.
Según el alcalde de la localidad, el camino tiene 7,5 kilómetros de longitud, de los cuales dos transcurren por el término municipal de Montgai y el resto por Cubells y su inclusión en el plan zonal “supondrá un avance histórico y garantizará su mantenimiento, algo que para ambos consistorios es difícil de asumir”, dijo.
El edil ñadió que se “garantiza un tránsito más seguro y fluido, y se refuerza la conexión entre ambas localidades”.