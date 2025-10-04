AYUDAS
Más tiempo para ejecutar obras del Fondo Nuclear
El Fondo de Transición Nuclear ha financiado con más de 150 millones proyectos en pueblos afectados por la proximidad de Ascó durante el periodo 2023-2024. Ha generado una inversión público-privada de 73,58 millones y ha beneficiado a 1.500 empresas, además, de creado 656 empleos. Con estos recursos también se ejecutarán 450 nuevas actuaciones para acompañar la transición energética. El Govern informó a los ayuntamientos que recibieron las ayudas de la convocatoria extraordinaria de 2023 que tienen más tiempo para ejecutar proyectos, en concreton hasta el 30 de abril de 2028. Este acuerdo se ha tomado vía decreto, una resolución que también incorpora los consells del Segrià, Les Garrigues, el Montsià y la Cámara de Comercio de Lleida como miembros de pleno derecho dentro del órgano de gobierno del Fons.