Pòstpausen es òbres deth refugi dera Restanca
Demorarà dubèrt aguest ostiu e iuèrn
Eth Conselh Generau a pòstpausat es òbres de seguretat en refugi dera Restanca e a licitat era sua gestion tad aguest ostiu e iuèrn. Era manca de permisi entà amiar a tèrme es trabalhs era passada primauèra per part deth Parc Nacionau d’Aigüestòrtes e Estanh de Sant Maurici obliguèren a redusir er aforament de 80 a 50 lhets pendent era passada sason d’ostiu. Er aforament se mantierà redusit mentre non se complèten es òbres. En aguest sens, eth Conselh ei encara ara demora d’un informe sus er estat dera façada e eth sòn manteniment tà valorar futures actuacions a long tèrme. Segontes un document dera administracion aranesa, mantier eth refugi dubèrt es pròplèus sèt mesi respon a ua peticion d’Endesa, titolara der equipament, tà amiar a tèrme actuacions ena zòna. Tanben allège qu’es condicions climatologiques pròpries dera nauta montanha ena tardor e iuèrn coma en Aran, pòden afectar as calendaris d’execucion des òbres de seguretat, ath madeish viatge que daurir-lo garantís operatives de rescat en nauta montanha. Atau, establís un contracte menor de gestion enquia abriu de 2026 damb un pressupòst de licitacion d’uns 11.000 èuros.