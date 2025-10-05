TRADICIONES
Comida de Sant Àngel con unos 500 vecinos de Seròs
Más de medio millar de vecinos de Seròs disfrutaron ayer de la tradicional comida popular de Sant Àngel en la zona del camping junto a las piscinas municipales. Sant Àngel, que se celebra el 2 de octubre, es el patrón del municipio que lo salvó de la peste, según cuenta la leyenda. El concejal Gerard Plaza explicó que “todas las colles nos juntamos y lo celebramos cada primer fin de semana de octubre desde hace más de 40 años, cuando la comisión de fiestas del ayuntamiento ahorró mucho dinero durante una fiesta mayor y decidió ofrecer una comida popular”.
Tras la comida, a escoger entre paletilla de cordero al horno con gratinado de patata o bacalao con pisto, mejillones y gambas, se llevaron a cabo varios sorteos y entregas de premios. A continuación, la banda Duo Bolero Swing amenizó la tarde con su música.