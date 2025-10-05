Comida de Sant Àngel con unos 500 vecinos de Seròs

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Más de medio millar de vecinos de Seròs disfrutaron ayer de la tradicional comida popular de Sant Àngel en la zona del camping junto a las piscinas municipales. Sant Àngel, que se celebra el 2 de octubre, es el patrón del municipio que lo salvó de la peste, según cuenta la leyenda. El concejal Gerard Plaza explicó que “todas las colles nos juntamos y lo celebramos cada primer fin de semana de octubre desde hace más de 40 años, cuando la comisión de fiestas del ayuntamiento ahorró mucho dinero durante una fiesta mayor y decidió ofrecer una comida popular”.

Tras la comida, a escoger entre paletilla de cordero al horno con gratinado de patata o bacalao con pisto, mejillones y gambas, se llevaron a cabo varios sorteos y entregas de premios. A continuación, la banda Duo Bolero Swing amenizó la tarde con su música.