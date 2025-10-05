La Fira del Préssec llena calles y comercios de Alfarràs

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La 29ª Fira del Préssec de Alfarràs llenó ayer no solo las calles si no también los bares, restaurantes y comercios, que estan abiertos durante todo el fin de semana. Según el alcalde, Joan Carles Garcia, los visitantes se animaron a comprar este producto local y también otros artículos en los establecimientos locales, que cerraron con buenas ventas, indicó Garcia. Cuatro colles geganteres participaron en el acto inaugural, que corrió a cargo de la secretaria general de la conselleria de Agricultura, Cristina Massot, al que siguió el bautizo de la nueva geganta de la comparsa, Violeta, que representa a una agricultora recogiendo melocotones.

Entre los actos destacados de hoy domingo está la elaboración de una coca de préssec de Alfarràs de 50 metros de longitud a partir de las 11.30 horas que quiere ser la más larga del mundo a cargo del Gremi de Forners de Lleida. También se enseñará el proceso de elaboración del melocotón en conserva y habrá talleres de cocina.

Por otra parte, Garcia indicó que siguen las conversaciones para que los agricultores del Segrià puedan utilizar la marca Préssec de Pinyana, propiedad de un particular que la adquirió hace años. Los municipios productores de melocotón tardío intentaron unificar ventas bajo la marca Préssec del Ribagorçana, aunque sin éxito. Ahora, cada payés vende el melocotón por su cuenta.