Finalizadas las mejoras en el camino a la Donzell

El ayuntamiento de Agramunt ha culminado las obras del camino que lleva hasta el pueblo de la Donzell d’Urgell. Aunque se trata de una importante mejora en la conexión de este núcleo con Agramunt, los vecinos insisten en que es necesario actuar sobre la carretera principal de acceso, que presenta tramos en mal estado y con una circulación compleja.

Durante la segunda quincena del mes de agosto se llevó a cabo la pavimentación y arreglo de casi cinco kilómetros del camino que une Agramunt con la Donzell d’Urgell. El nuevo firme, realizado con riego asfáltico y con una anchura variable de entre cuatro y seis metros, mejora notablemente las condiciones de circulación y seguridad, especialmente para los vehículos agrícolas y los vecinos que se desplazan a diario.

El coste total de las obras ascendió a 192.207,50 euros (IVA incluido) y se ha financiado mediante una ayuda del departamento de Agricultura, la aportación de la Associació de Propietaris de Sant Roc, la Associació d’Agricultors Verge dels Socors de Agramunt y fondos municipales del ayuntamiento.