Organizan la primera muestra de juegos de mesa modernos

Tàrrega acogerá el sábado 25 de octubre la primera muestra de juegos de mesa modernos ‘Seu i Calla’, organizada por La Soll y Agrat con el apoyo de la biblioteca Germanes Güell. De 10 a 20 horas, el Espai MerCAT reunirá una veintena de juegos para que los participantes, mayores de 12 años, descubran el espíritu lúdico del juego en comunidad. También se pretende huir de las pantallas y demostrar que jugar no tiene edad, puesto que aporta beneficios como cuidar la mente, reducir el estrés y refuerza vínculos sociales. La actividad es gratuita y contará con voluntarios. David Castellà, miembro de la organización, explicó que “en los últimos años los juegos de mesa modernos se han puesto de moda y en La Soll creamos un grupo de personas aficionadas que nos encontramos cada viernes para jugar y ahora queremos abrir a la ciudadanía”. La biblioteca participará con la adquisición de los juegos, que pasarán a formar parte del nuevo servicio de préstamo y de las sesiones semanales de juego de los viernes por la tarde.