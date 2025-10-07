Un agente denuncia nuevos acosos en la Policía Local de Fraga: ha sido excluido de turnos y de servicios extraordinarios

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un agente de la Policía Local de Fraga ha denunciado nuevos episodios presuntamente catalogables como de acoso laboral por parte del jefe del cuerpo, y ha pedido alzar la suspensión del expediente abierto el año pasado para investigar otras conductas de su superior. Solicita incoarle un procedimiento sancionador con “la adopción de la medida cautelar de suspensión de funciones, con pérdida de retribuciones; es decir, una suspensión de empleo y sueldo mientras se tramita el legajo.

La solicitud irá a la mesa del alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, que ha asumido las competencias de Policía Local tras retirárselas a su anterior titular, la edil Verónica Alins, a la que un exagente acusa de haberle ordenado no multar un camión mal aparcado de su marido.

A la investigación sobre la conducta de la edil se le suma ahora esta petición de otro policía, cuya denuncia inicial ya dio lugar a un expediente por acoso laboral en el que una especialista en riesgos laborales psicosociales dictaminó que el jefe de la Policía Local de Fraga había incurrido en “un trato discriminatorio agravado por la posición de superioridad” y con abuso “de la posición de poder”.

Ese dictamen dio lugar a la apertura de un procedimiento penal en el juzgado número 2 de Fraga cuya continuidad está en manos de la Audiencia de Huesca tras un primer sobreseimiento sin que conste el interrogatorio del jefe de Policía ni la incorporación de algún informe que contradijera el de la prevencionista.

El nuevo escrito, que incluye una prolija descripción de los preceptos legales que amparan la petición, defiende “la comisión de hasta tres infracciones disciplinarias” por el jefe del cuerpo, una de abuso de poder, otra de acoso y una más de “obstaculización grave al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales”.

El documento, que sostiene que el jefe “continúa realizando acciones discriminatorias que pueden ser constitutivas de acoso laboral”, reseña que el denunciante ha sido ahora apartado del turno de mañana y que también lo fue de los servicios extraordinarios del pasado verano. Y pide la suspensión “para garantizar el cese de las acciones discriminatorias”.

Coordinación policial en el dispositivo de las fiestas del Pilar

Efectivos de la Policía Local de Fraga, de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Adscrita al Gobierno de Aragón participarán de manera coordinada en el dispositivo de seguridad de las próximas fiestas del Pilar de la capital del Baix Cinca, que comienzan mañana miércoles y que se prolongarán hasta el próximo lunes 13 de octubre, festivo en Aragón. La programación incluye 40 actuaciones musicales, entre las que destacan, en el pabellón del Sotet, los conciertos de Kiko Rivera, Rulo y la Contrabanda, Depol y el fragatino Chelico. A estas convocatorias se les añaden las que protagonizarán las bandas Son de Rosas, Aquellos Cantos Locos, Melendiers o Destrangis, que ofrecerán, respectivamente, tributos a La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco, Melendi y Estopa.