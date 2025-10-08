Buscan a una ternera escapada del matadero de Balaguer

Los Agentes Rurales iniciaron este martes la búsqueda de una ternera de la raza Betizu de más de dos años, que se escapó en el momento de ser descargada del camión en el matadero de Balaguer. Los agentes, con la colaboración de los Mossos, Bombers de la Generalitat y el ganadero titular de la res, iniciaron la búsqueda del animal al estar cerca de la carretera C-12 y ser un peligro para la circulación.

El responsable de los Rurales en Lleida, Llorenç Ricou, explicó que se habían desplazado agentes a la zona para intentar localizar a la vaca con el objetivo de dormirla o llegar a sacrificarla “si existe un peligro más grave para la seguridad de las personas o la circulación”. Añadió la dificultad de encontrar a la ternera ya que la zona está llena de maizales “que pueden dificultar la búsqueda”, puesto que el animal se puede esconder por las fincas.

La EMD de Gerb también emitió un ebando en el que pedía precaución a la ciudadanía ya que la ternera había sido vista por el término y estaría desorientada, llegando a poder ser peligrosa al ser un ejemplar adulto. A última hora de la tarde de ayer aún no se había encontrado la vaca, que con toda probabilidad seguirá escondida entre las fincas de maíz de la zona. Está previsto que hoy vuelvan a vigilar la misma área para intentar encontrar la res para llevarla al matadero, según explicaron agentes rurales.