La moto de enduro robada en Alfés, vista en Tarragona
El fin de semana también hubo robos de este tipo de motocicleta en Vilafranca del Penedès y Esparreguera
Los Mossos d'Esquadra siguen investigando el robo de una moto de enduro que hubo el domingo en Alfés. La motocicleta fue vista el lunes en Tarragona. De hecho, circuló un vídeo por X en el que se ve una moto similar y un turismo que coincidiría con lo que se ve en las cámaras de un bar de Alfés que grabaron la sustracción.
El fin de semana también hubo robos de motos de enduro en Vilafranca del Penedès y Esparreguera.
Tres motos robades en menys d'una setmana per un grup de 3 individus que es movien amb un Volkswagen negre. Ahir els van detenir, se'ls ha requisat el cotxe i ja tornen a ser al carrer. Busquen motos tipus Enduro o Motocròs que probablement acabaran desballestades o fora del país pic.twitter.com/rf5yG65erc— Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) October 7, 2025
