SEGRE

La moto de enduro robada en Alfés, vista en Tarragona

El fin de semana también hubo robos de este tipo de motocicleta en Vilafranca del Penedès y Esparreguera

Tres persones roben una moto d'Enduro a plena llum del dia a Alfés
SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra siguen investigando el robo de una moto de enduro que hubo el domingo en Alfés. La motocicleta fue vista el lunes en Tarragona. De hecho, circuló un vídeo por X en el que se ve una moto similar y un turismo que coincidiría con lo que se ve en las cámaras de un bar de Alfés que grabaron la sustracción.

El fin de semana también hubo robos de motos de enduro en Vilafranca del Penedès y Esparreguera.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking