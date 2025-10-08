La moto de enduro robada en Alfés, vista en Tarragona

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra siguen investigando el robo de una moto de enduro que hubo el domingo en Alfés. La motocicleta fue vista el lunes en Tarragona. De hecho, circuló un vídeo por X en el que se ve una moto similar y un turismo que coincidiría con lo que se ve en las cámaras de un bar de Alfés que grabaron la sustracción.

El fin de semana también hubo robos de motos de enduro en Vilafranca del Penedès y Esparreguera.