Evitan un control de mossos y tiran un kilo de hachís en Alpicat

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el lunes en Alpicat a un hombre de 25 años y a una mujer de 19 por supuesto tráfico de hachís. Ambos iban en un coche desde el que lanzaron un paquete que contenía un kilo de esta sustancia estupefaciente. Fueron arrestados como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15.45 horas en el transcurso de un control preventivo de paso que se estaba dando en la carretera N-240, en el término municipal de Alpicat. Durante el operativo, los agentes observaron un vehículo que, cuando iba a salir de la autovía A-2 para incorporarse a la N-240, detectó la presencia policial y, tras hacer una maniobra evasiva, continuó circulando por la A-2 hacia Zaragoza.

Investigación

Ante la posibilidad de que los ocupantes del vehículo hubieran cometido algún delito, una patrulla de paisano inició un seguimiento discreto, al tiempo que se llevaban a cabo gestiones para averiguar de dónde era el titular del vehículo con la comprobación de la matrícula. Estas gestiones permitieron constatar que el conductor tenía su residencia en Alpicat y, ante la posibilidad de que acudiera a su domicilio, se montó un control preventivo en la entrada de la localidad. Poco después, como sospecharon los Mossos, el coche se dirigió de nuevo hacia Alpicat. Cuando el conductor vio el control, la acompañante tiró por la ventana una bolsa de plástico. Les dieron el alto y les identificaron. También comprobaron que la bolsa contenía 100 dosis de hachís, con un peso total de un kilogramo, lo que motivó la detención de ambos como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Estaba previsto que los detenidos, uno de ellos con antecedentes, pasaran ayer a disposición judicial.

El precio de la droga incautada podría alcanzar un valor de entre 6.000 y 8.000 euros en el mercado ilícito en España.

El pasado junio hubo un caso similar en la ciudad de Lleida. Los Mossos d’Esquadra interceptaron en la Mariola a un conductor de 42 años que llevaba 250 gramos de cocaína –valorados en 15.000 euros en el mercado ilícito– y que fue descubierto después de que diera marcha atrás al ver un control policial. Los hechos ocurrieron al mediodía cuando un equipo del ARRO estaba llevando a cabo un control de paso preventivo y un coche dio marcha atrás. Esta maniobra levantó las sospechas de los agentes, que siguieron al vehículo hasta que pudieron darle el alto. Los policías lograron identificar al conductor, que inicialmente intentó huir andando. Asimismo, los agentes localizaron en la guantera tres envoltorios que contenían 250 gramos de cocaína en roca.