Detienen a tres hombres, dos de los cuales multirreincidentes, por un robo en una empresa de la Noguera

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Balaguer detuvieron ayer a tres hombres, de 21, 36 y 41 años, como presuntos autores de un robo con fuerza en una empresa situada en la partida Torrella de Camarasa, en la comarca de la Noguera.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de ayer cuando saltó la alarma de seguridad a las 01.30 horas. Varias patrullas se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos donde localizaron la puerta de una nave que había sido forzada.

Mientras realizaban las comprobaciones en el recinto, los agentes detectaron una furgoneta que circulaba por un camino próximo y procedieron a deternerla. El vehículo estaba ocupado por los tres hombres que posteriormente fueron detenidos al constatar que eran los presuntos autores del robo.

Materiales incriminatorios encontrados durante la detención

En el momento de la detención, los sospechosos llevaban encima tarjetas bancarias que presuntamente habían sustraído de la empresa. Además, en la furgoneta encontraron un martillo y una barra de hierro, herramientas que habrían utilizado para forzar la puerta de entrada en el recinto.

Uno de los detenidos con múltiples órdenes pendientes

Durante el proceso de identificación, uno de los detenidos intentó engañar a los agentes proporcionando inicialmente la identidad de su hermano. No obstante, las comprobaciones policiales permitieron descubrir su verdadera identidad, revelando que tenía varias órdenes judiciales pendientes: dos para informar de su domicilio, dos de detención por delitos de estafa emitidas por juzgados de Torrent y Valencia, y una orden de detención e ingreso en la prisión dictada por un juzgado de Ceuta, también por estafa.

Hay que destacar que dos de los tres detenidos acumulan una treintena de antecedentes policiales. Los tres han pasado hoy a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Cervera, que determinará las medidas a tomar en este caso.