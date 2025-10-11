Agramunt forma en la cocina del turrón

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Unos 80 estudiantes de las escuelas de hostelería de Lleida y del Pallars así como del ciclo de panadería y pastelería del instituto de Agramunt, se formaron ayer en el mundo del turrón en el marco de la segunda Acadèmia del Torró de Agramunt. Durante toda la mañana, aprendieron a elaborar y todos los secretos del tradicional Torró d'Agramunt de la mano del maestro torronaire Àngel Lluch; así como su uso en la gastronomía con un fricandó con turrón elaborado por el chef Sergi Aritzeta y la importancia de contar con el sello de calidad IGP, que explicó Sònia Solé, técnica del Consell Regulador. Finalmente, Jordi Farrés habló de la innovación del producto.

Hoy abrirá puertas la 36 Fira del Torró con 51 expositores en los pabellones y más de 130 paradas en la calle. Se han organizado actividades paralelas apostando por las propuestas para atraer al público familiar como talleres de cocina, este año con recetas sin gluten ni lactosa, y espectáculos de animación infantil en la plaza del Mercat. Algunas degustaciones ya no tienen plazas, hecho que demuestra el interés que genera el certamen.