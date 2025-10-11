Mollerussa recibirá apoyo técnico de la Generalitat ante su bloqueo

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La Generalitat enviará a sus técnicos al ayuntamiento de Mollerussa para evaluar sobre el terreno el bloqueo administrativo denunciado por el consistorio y estudiar soluciones que permitan recuperar la normalidad en la gestión. Lo confirmaron ayer el secretario de Gobiernos Locales y Relaciones con Aran, Xavier Amor, acompañado por el director general de Administración Local (DGAL), Francesc Belver, tras una reunión que presidió el alcalde, Marc Solsona, junto con diferentes concejales. Solsona agradeció la visita de los responsables de Gobernación “para escuchar directamente la realidad del ayuntamiento” y reiteró que el problema no es económico, sino de procedimiento interno. “El acompañamiento que pedimos es práctico, con presencia técnica en Mollerussa, para que se note en el día a día”, afirmó el edil, que definió la reunión como “un primer paso para desbloquear la situación”.

Por su parte, Xavier Amor reiteró que la Generalitat no puede intervenir legalmente un ayuntamiento, pero sí acompañar y asesorar activamente. “Analizaremos la documentación que nos ha entregado el consistorio y, a través de técnicos de la DGAL, revisaremos los procesos internos y propondremos mejoras”, explicó.

Amor detalló que el objetivo es detectar los puntos de fricción en la tramitación de expedientes y agilizar el funcionamiento administrativo. En este sentido, la Generalitat también ha abierto la puerta a un proceso de mediación institucional, si el ayuntamiento lo solicita formalmente.

Amor recordó que existe un servicio de mediación específico para facilitar el entendimiento entre los distintos niveles de responsabilidad administrativa, incluidos los órganos técnicos como la Intervención. “Queremos escuchar a todas las partes y trabajar en soluciones compartidas que permitan restablecer la normalidad y mejorar la eficacia del ayuntamiento”, concluyó.

Xavier Amor: “El caso de Mollerussa no es un hecho aislado”

Xavier Amor explicó en la reunión en el consistorio de la capital del Pla d'Urgell que el caso de Mollerussa no es un hecho aislado, sino una situación que también se repite en otros municipios catalanes. “Las administraciones locales se enfrentan hoy a retos mucho más complejos, con más exigencias normativas y menos recursos humanos. Uno de los principales problemas es la falta de personal habilitado nacional, como secretarios, interventores o tesoreros, que son piezas clave en el funcionamiento interno”, recordó. Según el responsable de la Generalitat, el Govern está trabajando activamente con el Estado para ampliar la oferta pública de estas plazas, tras el acuerdo alcanzado en la última comisión bilateral, que permitirá convocar más de 200 nuevas plazas descentralizadas.