Asaltan una masía de Sant Martí de Riucorb y maniatan a una pareja para robarles

Un grupo de ladrones asaltó una masía aislada Sant Martí de Riucorb, en el Urgell, y ató a una pareja para robarles. Los Mossos d'Esquadra fueron alertados a las 22.12 horas. Al parecer, tres ladrones encapuchados irrumpieron en la casa en la que había un hombre de 65 años y una mujer de 73, según avanzó El Caso y confirmó este periódico. El asalto se produjo en una casa de madera situada en el núcleo de Rocafort e inmovilizaron a la pareja que vive allí. Los asaltantes rebuscaron por toda la casa pero no encontraron dinero ni objetos de valor. Se llevaron los teléfonos móviles de las víctimas y su coche, una furgoneta Citroën C15. Las víctimas no resultaron heridas, según los Mossos, y pudieron desatarse al cabo de un rato que se marcharan los ladrones y en seguida llamaron al 112.

La masía se encuentra muy apartada del núcleo urbano. A pesar de ser de Rocafort, está situada junto al término de Vallbona de les Monges y se accede a ella por una pista forestal que une Nalec con Vallbona. Fuentes cercanas explicaron que ayer por la mañana las víctimas fueron atendidas en el CAP de Tàrrega, donde les hicieron una revisión, y acudieron a la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Tàrrega para declarar y presentar la denuncia. Ayer por la noche no constaban detenciones.

El alcalde de Sant Martí de Riucorb, Gerard Balcells, aseguró que “están muy asustados porque son personas mayores que viven en una zona muy tranquila”. Balcells reconoció que el asalto había causado “máxima sorpresa” ya que se trata de una masía en la que es difícil acceder porque está situada en medio de la sierra. El primer edil insistió en pedir más presencia policial en los pueblos pequeños. “No vemos a las patrullas pasar de forma habitual, solamente cuando ocurre algo, no tenemos suficiente vigilancia”.

Hace cinco años hubo un caso similar en el municipio

Hace cinco años, en marzo de 2020, hubo otro asalto similar en el municipio, Dos encapuchados asaltaron a primera hora de la mañana un matrimonio mayor en su casa de Sant Martí de Maldà. Los ladrones maniataron y amordazaron a las víctimas para después buscar por toda la vivienda objetos de valor. Las víctimas estuvieron amordazadas al menos durante un par de horas hasta que la mujer logró liberarse y pedir auxilio. Además, en los últimos años se han registrado casos parecidos en otras localidades como Alguaire o Lleida. En octubre de 2023, ladrones asaltaron a una pareja de octogenarios en la urbanización Tabac de Alguaire. Un mes después, hubo un caso similar en la partida Bovà, en l’Horta de Lleida. Y en diciembre de ese año, hubo un asalto mortal en Tàrrega.