Becado para Ingeniería Matemática y Física

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El joven de Tàrrega Dídak Camats ha sido uno de los 12 seleccionados entre más de cien candidatos de toda España por la Fundació Occident para recibir una beca de grado Jesús Serra, en su segunda edición, que reconoce a estudiantes con talento que serán los primeros de su familia en acceder a la universidad o a mujeres que cursarán estudios STEM.

Camats, exalumno del instituto Alfons Costafreda, ha empezado a estudiar Ingeniería Matemática y Física en la Universitat Rovira i Virgili. Además del apoyo económico, la beca incluye un programa de mentorización. “Es una gran oportunidad para conocer el mundo profesional y desarrollar habilidades que me ayuden a crecer personal y académicamente”, afirma. Apasionado por las matemáticas y la física desde pequeño, Camats asegura que lo que más le atrae de estos estudios es “entender cómo funciona el universo a través de la lógica y la precisión de los números”. El joven afronta con ilusión su etapa universitaria, que define como “un cambio de mentalidad total respecto al bachillerato”, y valora el apoyo constante de su familia y sus amigos.