El comercio se va de fiesta

La Nit Boja de Foment Tàrrega celebró su décimo aniversario el pasado viernes con una respuesta espectacular del público y un ambiente que confirmó su plena consolidación como cita clave del comercio local. Desde primeras horas de la tarde, las calles del centro se llenaron de vecinos y visitantes dispuestos a disfrutar de una jornada que combinó compras, música y animación hasta medianoche. Este año, los bonos de compra impulsados por el ayuntamiento volvieron a ser un éxito, junto con los descuentos especiales de los establecimientos participantes, lo que se tradujo en un notable incremento de ventas. Entre las propuestas más concurridas destacaron las actuaciones de los jóvenes talentos en el Laberint con música, danza clásica y artes. También hubo una ruta de tapas y muchos establecimientos aprovecharon para presentar productos de la nueva temporada. Algunas tiendas como Asbert y Cristina organizaron desfiles, muy concurridos y aplaudidos. Los más pequeños pudieron disfrutar de juegos gigantes de madera en la avenida Catalunya así como de un cuento en inglés con Kids & Us. No faltaron las exhibiciones multitudinarias del Gyas Club y de la Escola de Dansa Tàrrega.

El buen ambiente, acompañado por una climatología suave, favoreció la afluencia de visitantes. Comerciantes valoraron positivamente la iniciativa. Para muchos, la Nit Boja se ha convertido en la cita más esperada del otoño y marca el inicio de la temporada comercial con optimismo y espíritu festivo.