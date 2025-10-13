Nuevos trabajos en la casa de Avraham Xalom

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega ha adjudicado la ejecución de la conservación y el mantenimiento de los espacios interiores de la casa de Avraham Xalom, el inmueble del médico y filósofo judío, que permite recordar cómo era la vida en el antiguo call en la época medieval. En 2022 se inició la restauración con un cuidadoso proceso de adecuación y museización que ahora se completará con una intervención específica para preservar y proteger mejor los espacios interiores como paredes, techos y otros elementos.

La actuación irá a cargo de la empresa especializada Arcovaleno Restauro SL con un presupuesto de 76.265,96 euros. Parte de las obras son financiadas por la consellería de Cultura. Los trabajos tienen como objetivo garantizar la estabilización de los diferentes materiales constitutivos y mejorar la unidad estética del interior del edificio. Así, se eliminarán materiales inadecuados como, por ejemplo, morteros modernos que se incorporaron posteriormente y que no encajan con la época medieval de la construcción. Además, se hará una limpieza cuidadosa de algunas superficies que se han dañado por el paso del tiempo, se realizará un tratamiento de la madera y se consolidarán algunos muros y paredes para garantizar el buen funcionamiento de la casa. Finalmente, se hará una reintegración cromática para conseguir la uniformidad estética del conjunto. El plazo de ejecución de las obras, que empezarán en unas semanas, es de 4 meses. La singularidad de la casa radica en que se ha podido conservar de una forma excepcional buena parte de su estructura medieval. Xalom y su familia residieron allí hasta el 1492, cuando tuvieron que exiliarse por el decreto de expulsión de los Reyes Católicos.