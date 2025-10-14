Estopanyà dedica una jota a la virgen del Pilar

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El coro d’Estopanyà estrenó el fin de semana una jota dedicada a la Virgen del Pilar, coincidiendo con la onomástica y con la celebración de la feria anual de la localidad. El coro ha escrito y musicado el tema y lo ha titulado La jota de Pilar, que intepretó con el acompañamiento de músicos en directo: Miquel Hortigüela, profesor de música de Lleida; Miquel Bové, de El Vendrell; David Gimeno, del grupo Ipsos, de Binéfar, que ha compuesto precisamente la música de la jota; Juan Oriach (al bajo), del grupo Eje Berlín y también de Binéfar; y Joaquín Gracia, procedente de Benabarre, componente del grupo de los Gaiteros de Benabarre y Graus y especialista en la bandurria. Todos ellos interpretaron en directo todas las canciones de la misa celebrada en honor a la virgen y recibieron los aplausos de las personas que asistieron a la liturgia.