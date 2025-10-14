Homenaje al exsenador de ERC Miquel Caminal

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El campo de vuelo del Pla de les Forques de La Seu es desde el fin de semana, Camp d’Aeromodelisme Miquel Caminal. Vecinos y representantes de instituciones y entidades locales se reunieron el fin de semana en este emplazamiento para rendir un sentido homenaje al industrial y político urgelense Miquel Caminal, muy implicado en la vida social de la comarca y que falleció el pasado mes de agosto. El momento más emotivo fue el descubrimiento de la plaza conmemorativa, instalada en una gran roca, que desde ahora recuerda a Caminal por ser el impulsor y fundador de la sección de aeromodelismo del Club Sedis. El alcalde, Joan Barrera, recordó la figura del exsenador de ERC para Lleida y recordó que la denominación del campo de aeromodelismo es fruto del acuerdo unánime tomado por el consistorio a propuesta de ERC.