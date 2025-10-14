Rehabilitan la casa del maestro de un pequeño pueblo del Pirineo y la alquilan a jóvenes: "para ayudar en la lucha contra la despoblación"

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lles de Cerdanya ha rehabilitado la casa antigua del maestro del pueblo de Travesseres para destinarla a alquiler social para jóvenes empadronados en el municipio. Las obras de adecuación están listas y el consistorio está a punto de entregar las llaves a los primeros inquilinos.

El objetivo del ayuntamiento, según ha explicado la alcaldesa, Esther Castilla, es facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes del municipio “para ayudar en la lucha contra la despoblación”. “Tenemos un problema muy grave en la comarca de la Cerdanya y las administraciones debemos hacer todo lo posible por mejorar la situación”, ha añadido.

La vivienda está situada en la plaza del pueblo de Travesseres y hacía años que estaba en desuso. La han equipado con un sistema de climatización con aerotermia, combinado con una estufa de leña. Este es uno de los 16 edificios incluidos dentro del plan que impulsa el ayuntamiento de Lles desde el 2013 para rehabilitarlos y ponerlos en el mercado de alquiler a precio asequible.

El año pasado rehabilitaron la escuela antigua de Viliella y ahora también están a punto de entregar las llaves de otra vivienda situada en el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Lles.