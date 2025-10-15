En marcha las aulas universitarias Guiu Clara con 400 asistentes

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La Associació Aules d’Extensió Universitària Guiu Clara de Mollerussa ha inaugurado un nuevo curso académico con más de 400 personas inscritas, una cifra que confirma el interés creciente por esta iniciativa cultural y formativa.

El nuevo curso mantiene el objetivo de diversificar las temáticas de las conferencias y garantizar su actualidad y rigor científico y cultural. En la sesión inaugural, el día 6, se representó la obra teatral La Rambla de les Floristes, de Josep Maria de Sagarra, a cargo del grupo L’Agropecuària, dirigido por Emili Baldellou. La primera ponencia, celebrada el 13 de octubre, corrió a cargo de la investigadora en biomedicina Marta Corral, quien habló sobre El poder de la ciencia para transformar la salud. El programa incluye una treintena de sesiones con temas tan diversos como la meteorología, a cargo del meteorólogo Francesc Mauri (24 de noviembre) o salidas culturales al Gran Teatre del Liceu el 2 de diciembre y también a Puig d’Olena y Vic, el 17 de marzo.