La madre del joven asesinado en Tàrrega pide revisar la Ley del Menor

La familia del joven de 18 años que murió apuñalado en Tàrrega el pasado agosto por un menor de 17 años ha iniciado una petición en Change.org que ya cuenta con más de 42.000 firmas. Reclama cambios en la Ley del Menor para imponer penas más severas en delitos graves. “Si una persona con 16 o 17 años es capaz de matar, agredir con arma blanca o violar está demostrando que es adulta y tiene que asumir las consecuencias de sus actos, de modo que reivindico que sea condenada a la misma pena que un adulto ingresando a prisión, pero en un módulo específico”, argumenta la madre del fallecido, Silvia Guerrero. “A Juan no le gustaban las injusticias, y ahora queremos que se le haga justicia”, comenta su madre, que reconoce que “está siendo todo muy complicado porque la vida sigue, pero desde ese día querría estar desconectada del mundo, aunque no puedo porque tengo otros cuatro hijos”, añade.

Actualmente, la Ley del Menor en España establece un régimen especial para los infractores menores de 18 años, que en muchos casos evita penas severas aun cuando cometen delitos extremadamente graves. La madre de Juan, que vive en Vilagrassa, reclama que “la ley se adapte a la gravedad del delito, no solo a la edad del agresor”.

La víctima era conocida por ser un joven pacífico, alejado de conflictos. Una “tonta y puntual” discusión entre dos familias terminó con una tragedia. Guerrero recuerda el shock de enterarse por Instagram: “Cuando vi la información pasadas las diez de la mañana se la envié a Juan —que llevaba unos días durmiendo fuera de casa porque se quería independizar-, por si sabía quién era, ya que frecuentaba la zona. Otro hijo me comentó que sus amigos lo habían estado llamando y entonces estos nos comunicaron que lo habían apuñalado. Nos fuimos corriendo al hospital donde pasadas las 12.00 horas nos informaron que estaba en quirófano, hecho que nos dio esperanzas, pero en realidad le estaban haciendo la autopsia porque había fallecido a las 3.59 horas”. Guerrero añade que “ha sido muy duro y no pudimos llorar su pérdida”. Para conseguir su objetivo necesitan unas 500.000 firmas.