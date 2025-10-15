La rotonda de Castellserà en la C-53 ya toma forma

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Desde comienzos de esta semana, los conductores que circulan por el conocido cruce del Relevo, en la carretera C-53, que une Tàrrega con Balaguer, a su acceso a Castellserà e Ivars d’Urgell por las vías LV-3028 y LV-3344, ya pueden hacerlo con la nueva configuración de rotonda. Los trabajos forman parte de la actuación impulsada por la Generalitat para mejorar la seguridad en este punto negro que ha registrado varios accidentes. La nueva rotonda, que cuesta 725.000 euros, reducirá la velocidad y facilitará los giros desde las vías adyacentes.

En esta primera fase de los trabajos, los vehículos ya circulan siguiendo el trazado de la glorieta, aunque las obras continúan. Hasta finales de año se hará la señalización horizontal, se aplicará otra capa de asfalto, se urbanizarán los márgenes interiores y exteriores, y se instalará la iluminación.