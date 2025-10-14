Magda, pensionista de Lleida, sobre los viajes del Imserso: "Creo que este año nos quedamos en casa"

Les agencias de viajes iniciaron ayer la venta de los viajes del Imserso, con reducción de destinos y la inclusión de suplementos de 100 euros durante la temporada alta . Les nuevas medidas no han gustado, y ya hay usuarios que se han quejado.

Una de ellas es Magda, una pensionista que ha explicado en el diario SEGRE que quería contratar el viaje del Imserso con unas amigas. "Me temo que nos quedemos, a ver qué encontramos," decía sobre la disminución de destinos de este año. Señaló que hace 10 años que viaja con el Imserso y que este año está decepcionada. "Además, te cobran suplementos por temporada alta y, a estos precios, pues lo contrato directamente por Internet", aseguró.

Descenso de plazas para viajar

Según los datos del ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, para esta temporada se han puesto a disposición de los jubilados de las comarcas leridanas un total de 8.047 plazas, lo cual supone un descenso con respecto al año pasado, cuando fueron 8.110. Asimismo, se han ofrecido 4.047 plazas para los viajeros que quieran visitar Ponent, sumando turismo de escapada, circuitos culturales y capital de provincia.