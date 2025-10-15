Una segunda juventud dorada

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Casal Municipal Sènior de Mollerussa ha iniciado el curso con una respuesta ciudadana sin precedentes: las 600 plazas ofertadas se han cubierto por completo, en una veintena de actividades que combinan ocio, cultura y deporte. La demanda ha crecido en un centenar de solicitudes respecto al año pasado y cuadruplica la registrada en el curso 2021/22, cuando solo se contabilizaron 148 inscripciones. Este aumento exponencial ha obligado al consistorio a ampliar grupos y habilitar nuevos espacios para poder atender todas las peticiones. Según explicó la concejala de Acción Social y Comunitaria, Anna Carné, “hemos visto cómo en pocos años ha cambiado el perfil de usuarios del Casal y su forma de vivir el envejecimiento activo”. En concreto, si anteriormente los menores de 70 años representaban solo un 13 o 14% de los usuarios, ahora ya alcanzan el 34%. Un dato que confirma que el Casal se ha convertido en un espacio intergeneracional de segunda juventud.

Una de las actividades que mejor refleja esta transformación es la nueva propuesta de tonificación muscular. Inicialmente estaba prevista para un solo grupo de 16 personas, pero ante la avalancha de inscripciones (cerca de 80) se han creado tres grupos adicionales y se ha adaptado un nuevo espacio en las dependencias contiguas al Centro de Distribución de Alimentos. También se han incrementado los grupos de yoga y de gimnasia adaptada.