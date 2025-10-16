Herido grave tras un choque frontal en Solsona

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El conductor de un turismo resultó herido de gravedad ayer tras un choque frontal con un tractor en la C-26 en Solsona. Según el Servei Català de Trànsit, el aviso se recibió a las 14.53 horas. El herido fue evacuado al hospital Parc Taulí de Sabadell. El SEM activó dos ambulancias y un helicóptero y también trabajaron dotaciones de los Bomberos. Por otra parte, dos conductores resultaron heridos, uno de ellos en estado menos grave, tras chocar en la C-25 en Rajadell, en dirección Lleida. Uno de los vehículos, de una empresa leridana, transportaba cerdos y el otro, residuos vegetales. Según informó Territorio, los equipos de mantenimiento trabajaron en la retirada de los camiones y la vía estuvo cortada en dirección a Manresa.