Restaurantes del Pirineo, en la Mostra de Andorra

La 33a Mostra Gastronòmica Andorra-Pirineus triplica por primera vez en tres décadas la presencia de restauradores de las comarcas de montaña del Pirineo y pasará de dos a siete restaurantes. La iniciativa, que se celebrará el fin de semana del 8 y 9 de noviembre en Ordino, tiene confirmada la presencia de veinte restauradores, de los cuales trece son del Principat. Los siete restantes son de La Seu, la Cerdanya y del Ripollès. La muestra, que se ha consolidado como una de las citas más destacadas del calendario culinario andorrano y catalán, tendrá como producto invitado el vino catalán, con el objetivo de poner en valor la cultura vitivinícola y su relación con la gastronomía del territorio. Los visitantes podrán adquirir un tíquet degustación por 42 euros y probar distintos platos de los expositores.