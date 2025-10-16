Treinta expositores abrirán en La Granadella las ferias del aceite

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La presentación del libro Receptes amb memòria el sábado 1 de noviembre dará inicio a la XI edición de la Fira de l’Oli de La Granadella que abre el ciclo dedicado a las ferias centradas en este producto en Lleida. También servirá para cerrar los actos por los diez años de Centre de Cultura de l’Oli de Catalunya (CCOC). La inauguración correrá a cargo del director general de Empresas Agroalimentarias de la Generalitat, Joan Gòdia. Por la mañana también habrá una jornada de showcooking a cargo de la cocinera Maria Nicolau. Por la tarde tendrá lugar la jornada técnica sobre la alimentación y el cáncer de mama y los beneficios del aceite de oliva virgen extra a la que seguirá la presentación del aceite elaborado en el municipio en la cosecha del 2025-2026 a cargo de Àngels Calvo, jefa del Panell de Tast Oficial d’Olis de Catalunya. También se entregará el premio Primera Premsada 2025.

El domingo una treintena de expositores participarán en la Fira con productos de proximidad en la explanada de la cooperativa. Durante la mañana también se celebrará un taller participativo de terrissa tradicional. De las 8.30 a las 10.30 se celebrará la VIII edición de la caminata Entre oliveres con salida delante del Museu de l’Oli para recorrer unos 7 kilómetros por los campos de olivos. A las 11 se ha programado un almuerzo a base de carne a la brasa. Se podrá participar pagando 3 euros en la venta anticipada y 5 el mismo día. Los interesados podrán hacer visitas al Museu de l’Oli de Catalunya entre las 10 y las 12.30 horas para ver cómo se elaboraba el aceite entre los años 1920 y 1980. Un vermut musical a las 13.00 horas pondrá fin a la Fira de l’Oli.

La Granadella abre el calendario de los certámenes que se dedican a la producción del aceite en las comarcas Les Garrigues y el Segrià, principalmente, aunque también se elabora en el Urgell y la Noguera. El Pallars Jussà se ha incorporado recientemente. Maials celebrará su certamen el 22 y 23 de noviembre.