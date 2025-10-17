Derrumbe parcial de un muro del pabellón de Os tras un aguacero

Una fuerte tormenta la noche del martes al miércoles con precipitaciones superiores a los 80 litros por metro cuadrado en apenas hora y media provocó el derrumbe parcial de un muro que sostiene una de las paredes del pabellón polideportivo de Os de Balaguer. Según las primeras evaluaciones de la arquitecta municipal, la estructura principal del pabellón no se encuentra comprometida. "Los pilares que descansan sobre los cimientos han resistido sin mostrar desplazamientos. No hay ni una grieta”, afirmó la alcaldesa, Estefania Rufach. No obstante, se han observado daños considerables en la parte que conecta el polideportivo con el recinto de las piscinas, así como en las piscinas mismas. Entre los desperfectos hay hundimientos parciales del suelo del recinto, deterioro del cierre perimetral y la caída del tramo de muro que cubría las escaleras de acceso al pabellón. Ante esta situación, operarios municipales se movilizaron ayer para apuntalar la zona, retirar escombros y garantizar que no existan riesgos adicionales. La alcaldesa explicó que el centro de emergencias (CECAT) alertó al consistorio de la intensidad de la lluvia durante la noche. Algunos caminos también resultaron dañados por la acumulación de agua. Los técnicos evaluarán ahora con detalle todos los daños y cuantificarán el coste de las reparaciones. Rufach insistió en que la prioridad es asegurar la estabilidad del conjunto. El polideportivo podrá seguir operando mientras no se detecten anomalías estructurales mayores. Las labores de reparación se extenderán a las zonas afectadas vinculadas al acceso y al recinto de las piscinas.