Un mural por el 25 aniversario de los Amics de l’Arquitectura Popular

Con motivo del 25 aniversario de los Amics de l’Arquitectura Popular crearon un mural colectivo en la plaza de la iglesia de Les Pallargues con la técnica del esgrafiado. Del 3 al 5 de octubre una veintena de participantes se adentraron en la recuperación de esta técnica tradicional decorativa que desde hace siglos se ha aplicado en la arquitectura popular, unos talleres que fueron dirigidos por la especialista Kimberly Barbara Bárcenas. En la obra se representa la pleta de Mont-roig y la de Les Pallargues, ambas recuperadas por la entidad.

El próximo 25 de octubre la asociación celebrará su aniversario con la inauguración del mural, con una charla sobre arquitectura popular y turismo en el Castell de Concabella a cargo de Maria Garganté, con un vídeo que relata los orígenes y la historia de la entidad, una cena y un concierto. La jornada tendrá un coste de 15 euros y 10 para los socios.

La Associació d’Amics de l’Arquitectura Popular nació con el objetivo de poner en valor las construcciones rurales tradicionales, incidiendo en los elementos más reconocidos como las construcciones de piedra seca, para evitar así la desaparición de este patrimonio. El arquitecto Josep Mora, que falleció en 2012, fue uno de sus fundadores.