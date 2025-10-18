Del aula al trabajo: FP de éxito en el Institut Mollerussa

El Institut Mollerussa, centro público de formación profesional con más de 70 años de historia, ha sido distinguido por la Agència Catalana de FP con el premio FPCAT2025, que reconocen las buenas prácticas en la formación profesional, tanto por la calidad formativa de sus programas como por sus infraestructuras, consolidando al centro como uno de los referentes en ciclos formativos en Catalunya.

Su director, Antoni Reig, destacó que el premio “supone un reconocimiento al trabajo de todos y a un modelo educativo donde la práctica es el eje motivador del aprendizaje”. Según Reig, la apuesta por una formación práctica y dual ha permitido que los alumnos adquieran competencias muy valoradas por las empresas, facilitando así su inserción laboral. Con una plantilla de 86 docentes y 13 expertos de distintos sectores, el instituto imparte formación en diversas familias profesionales, como agraria, de obra pública e hípica, entre otras. Áreas que constituyen su modelo educativo, caracterizado por el contacto directo con entornos reales de trabajo. En el área de hípica, el centro dispone de más de 50 caballos y pistas donde los estudiantes practican disciplinas como salto, doma o cross. “Ofrecemos una experiencia formativa que no se puede replicar en las grandes ciudades”, explicó Reig. La formación en obra pública cuenta con maquinaria especializada, retroexcavadoras, camiones, grúas y simuladores, que permite desarrollar prácticas reales con los más altos estándares de seguridad. En el sector agrario se trabaja en una explotación de 8,5 hectáreas con cultivos extensivos, vacuno (con 30 cabezas), invernaderos y espacios de jardinería. El Institut Mollerussa es un centro de Formación Profesional Integrada en las familias de Agraria e Industrias Extractivas, y pionero en la acreditación de competencias y la formación continua. Su colaboración con empresas como Linde o Catalana de Perforacions ha generado sinergias formativas que conectan la enseñanza con las demandas del mercado laboral.