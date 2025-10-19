Más de cien alcaldes en La Vall por el Amuparna

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Vall de Boí ha sido escenario esta semana del Encuentro Amuparna 2025, de la Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales, que ha reunido a más de un centenar de alcaldes de todo el Estado. Durante varios días, los representantes municipales han celebrado la asamblea anual y varias jornadas de trabajo centrados en la gestión sostenible de los territorios que forman parte de los parques y en la importancia de la colaboración entre administraciones locales para preservar este patrimonio natural y cultural. Además de las sesiones de trabajo, los participantes han tenido la oportunidad de descubrir el patrimonio románico de La Vall de Boí, disfrutar del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que ha celebrado su 70 aniversario, y degustar la gastronomía local.