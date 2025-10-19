Más de cien alcaldes en La Vall por el Amuparna
La Vall de Boí ha sido escenario esta semana del Encuentro Amuparna 2025, de la Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales, que ha reunido a más de un centenar de alcaldes de todo el Estado. Durante varios días, los representantes municipales han celebrado la asamblea anual y varias jornadas de trabajo centrados en la gestión sostenible de los territorios que forman parte de los parques y en la importancia de la colaboración entre administraciones locales para preservar este patrimonio natural y cultural. Además de las sesiones de trabajo, los participantes han tenido la oportunidad de descubrir el patrimonio románico de La Vall de Boí, disfrutar del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que ha celebrado su 70 aniversario, y degustar la gastronomía local.