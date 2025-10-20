La cultura popular y la música raíz, en el Molí Folk

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Talladell celebró el sábado con buena acogida la primera edición del Molí Folk, una jornada dedicada a la cultura popular y la música de raíz organizada por El Galliner – Agitació Cultural y pensada para todos los públicos. Empezó por la tarde con un animado pasacalles protagonizado por los grupos de la Associació Guixanet: las Arquets, los Targalets, los Nans, la Targafera, Lo Groguet y los Grallers de la Barra, que llenaron las calles del pueblo. A continuación, tuvieron lugar los lucimientos y el Esbart Albada ofreció un participativo taller de danzas tradicionales. Seguidamente, el grupo joven de pop y música de raíz Trèvol subió al escenario del Espai Molí para ofrecer un concierto que dio paso a una concurrida cena popular. La jornada se cerró con la actuación del dúo ebrense Terrae, formado por Andreu Peral y Genís Bagés, que fusionó sonidos tradicionales y folk con música electrónica dentro del marco del Circuit Folc 2025.

El Molí Folk es la primera creación propia de El Galliner – Agitació Cultural, la cooperativa impulsada por el músico y gestor cultural Eduard Escaño y el escenógrafo y productor Gerard Orobitg.