SEGRE

Alerta sanitaria en Cataluña por posible presencia de E. Coli en un queso de origen francés

El lote contaminado se ha distribuido por el territorio

Bacteria en foto de archivo.

Bacteria en foto de archivo.

Publicado por
ACN

Creado:

Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este domingo de la posible presencia de la bacteria Escherichia cuele (E. Coli) en un queso de origen francés distribuido en Catalunya. Se trata del lote PONT0509 del producto Crottin de Chavignol de la marca Dubois Boulay. El aviso ha llegado a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea. Se recomienda no consumir este queso y acudir a un centro de salud si se tienen síntomas como recaragolaments o diarrea.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking