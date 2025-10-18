Alerta sanitaria en Cataluña por posible presencia de E. Coli en un queso de origen francés

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este domingo de la posible presencia de la bacteria Escherichia cuele (E. Coli) en un queso de origen francés distribuido en Catalunya. Se trata del lote PONT0509 del producto Crottin de Chavignol de la marca Dubois Boulay. El aviso ha llegado a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea. Se recomienda no consumir este queso y acudir a un centro de salud si se tienen síntomas como recaragolaments o diarrea.