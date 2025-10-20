Tornabous planta el homenaje a Companys por los retrasos de la Diputación con el parking

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El alcalde de Tornabous, David Vilaró (CUP) y miembros del consistorio no asistieron el miércoles de la semana pasada al acto institucional del 85 aniversario del fusilamiento del president Lluís Companys en el Tarròs, su municipio, como señal de protesta por los reiterados retrasos que, según fuentes municipales, ha sufrido el proyecto del aparcamiento en el monumento y el Espai Lluís Companys. Fuentes municipales recordaron que hace ya seis años que el ayuntamiento trabaja para hacer realidad esta actuación, considerada fundamental para dignificar el entorno de la figura del presidente y mejorar la acogida de los visitantes.

Estas fuentes acusaron a la Diputación de haber puesto trabas administrativas constantes, hasta el punto, afirmaron, de llegar a perder una subvención europea del programa FEDER por los sucesivos aplazamientos en la tramitación. Ante esta situación, el ayuntamiento decidió licitar por su cuenta las obras para no perder más tiempo.

En su día, el alcalde anunció que no acudiría a ningún acto institucional compartido con la Diputación hasta que el convenio de colaboración estuviera firmado y los fondos ingresados. Finalmente, el convenio se ha formalizado y el anticipio ya ha sido aprobado, por lo que los fondos podrían llegar en los próximos días, aunque el miércoles aún no estaban ingresados.

Fuentes municipales lamentaron las dificultades encontradas en una obra que, aseguran, beneficiará al conjunto del llano de Lleida. El Espai Companys, dedicado a la memoria del presidente y a la divulgación histórica, recibe cada año cientos de visitantes, muchos de los cuales llegan de fuera del territorio.

Actualmente solo falta la autorización definitiva de Carreteres, que debería llegar esta misma semana. La obra ha sido adjudicada a la empresa Arnó, y las previsiones municipales indican que los trabajos podrán retomarse en breve, una vez se complete el trámite pendiente.

El objeto de la actuación, largamente reivindicada, es mejorar la seguridad vial en el acceso a este equipamiento que está situado a pie de la carretera C-53. El presupuesto de licitación era de 122.357,83 euros a los que faltaba añadir el coste de la expropiación de las fincas afectadas hasta un total de 133.247,84 euros.

El aparcamiento, con unas veintisiete plazas, se situará al mismo lado de la carretera donde se ubica el centro de interpretación dedicado al presidente Companys, en una finca que está detrás del monumento. Se creará un nuevo acceso justo antes de la entrada en el monumento. Este proyecto constructivo ya se redactó en enero de 2021, pero ahora se han actualizado los precios. Cabe recordar que en un primer momento quería construirse al otro lado de la carretera pero finalmente se descartó por falta de seguridad vial. En los últimos años, el Espai Lluís Companys del Tarròs, inaugurado en 2014, ha registrado un incremento importante de visitantes.