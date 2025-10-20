Un pueblo de Lleida convierte a turistas en recolectores de nueces: cada participante recoge dos kilos en una visita por los campos de nogales

Cada uno de los participantes recogió dos kilos de nueces en una experiencia inmersiva. - AJUNTAMENT D’AITONA

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Aitona celebró este domingo una cosecha de nueces en el marco de las actividades de Fruiturisme, con el apoyo de Nous Calzada y Segrià Turisme. La jornada ofreció una experiencia inmersiva en plena naturaleza para poner en valor la gastronomía y el patrimonio agrícola del territorio, en una mañana llena de sabor y tradición.

Los visitantes disfrutaron de una actividad que combinaba aprendizaje, cata y vivencia en el campo: recogieron dos kilos de nueces en una visita guiada por los campos de nogales, conocieron de cerca el proceso de recogida y transformación del fruto y, por último, degustaron un vermut con productos locales de alta calidad.

Con esta iniciativa, Aitona mantiene su compromiso con el turismo sostenible y de proximidad, promoviendo el conocimiento de los productos locales.