Balaguer estrena los parques del Molí de l’Esquerrà y del Firal

Balaguer ha finalizado las actuaciones del proyecto Treball als Barris para promover la ocupación laboral y mejorar diferentes espacios de la ciudad. Desde el pasado mes de julio se han llevado a cabo trabajos de jardinería y mantenimiento en espacios verdes y elementos patrimoniales con la contratación de 12 operarios y un coordinador de obras. Destaca la reurbanización de la plaza Molí de l’Esquerrà, que contempla la ampliación de aceras y zonas verdes, la mejora de la accesibilidad, la sustitución de los juegos infantiles y la instalación de pavimento de caucho. En este sentido, también se ha intervenido en la plaza del Firal Grup Balmes, donde se ha ampliado el espacio, se ha instalado nueva iluminación y se ha unificado el pavimento para crear un entorno único y más accesible. Se ha vuelto a urbanizar el parque y el área de juegos, que ha incluido la sustitución de los elementos infantiles, que estaban muy deteriorados. Las actuaciones han tenido un coste de 144.000 euros en el Molí de l’Esquerrà y 58.000 euros en el Firal.