Cinco heridos en accidentes en Lleida, Maldà, Espot y el Doll

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cinco personas resultaron heridas ayer en cuatro siniestros que hubo en las carreteras de la comarcas de Lleida. El primero se registró a las 8.22 horas en la C-12 en Lleida. Dos coches colisionaron y uno de los ocupantes quedó atrapado mecánicamente, siendo rescatado por los Bomberos. Fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova con heridas de diversa consideración. Posteriormente, a 10.30 horas un camión cisterna que transportaba harina de trigo se salió de la vía y volcó lateralmente en la carretera L-201 entre Maldà y Belianes. El chófer fue atendido por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que activó dos ambulancias. Posteriormente, fue evacuado al Arnau.

Tres horas después, a las 13.28 horas, un coche dio una vuelta de campana en una carretera en Espot. Los dos ocupantes sufrieron contusiones, según informaron los Bomberos, que activaron cinco dotaciones. Los heridos fueron evacuados a un centro médico. Por último, un motorista sufrió una caída a las 14.23 horas en la carretera C-13 en el Doll, en el término municipal de Vilanova de Meià.