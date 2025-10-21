Colapsa parte del tejado de una casa abandonada de Alcoletge por un incendio

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Cuatro dotaciones de los Bombers han trabajado esta mañana en un incendio en una casa de dos plantas en Alcoletge. El inmueble, situado en el camino de Bell-lloc y que está en situación de abandono, ha registrado el colapso de parte del tejado a causa del fuego, sin que ninguna persona haya resultado herida. Los Bombers, que han recibido el aviso a las 06.55 horas, han hecho la extinción del incendio desde el exterior con el camión autoescala.