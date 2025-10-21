Colapsa parte del tejado de una casa abandonada de Alcoletge por un incendio
Ninguna persona ha resultado herida
Cuatro dotaciones de los Bombers han trabajado esta mañana en un incendio en una casa de dos plantas en Alcoletge. El inmueble, situado en el camino de Bell-lloc y que está en situación de abandono, ha registrado el colapso de parte del tejado a causa del fuego, sin que ninguna persona haya resultado herida. Los Bombers, que han recibido el aviso a las 06.55 horas, han hecho la extinción del incendio desde el exterior con el camión autoescala.