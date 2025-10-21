SEGRE
Los Mossos han detenido esta mañana al hombre investigado por robar y quemar casas de L'Horta de Lleida

Colapsa parte del tejado de una casa abandonada de Alcoletge por un incendio

Ninguna persona ha resultado herida

La casa està situada al camió de Bell-lloc d'Alcoletge.

La casa està situada al camió de Bell-lloc d'Alcoletge.Bombers de la Generalitat

Cuatro dotaciones de los Bombers han trabajado esta mañana en un incendio en una casa de dos plantas en Alcoletge. El inmueble, situado en el camino de Bell-lloc y que está en situación de abandono, ha registrado el colapso de parte del tejado a causa del fuego, sin que ninguna persona haya resultado herida. Los Bombers, que han recibido el aviso a las 06.55 horas, han hecho la extinción del incendio desde el exterior con el camión autoescala.

