El PP denuncia que hay tres asentamientos en ilegales en el barrio de Cappont de Lleida: "llevan semanas y meses allí"

Uno de los asentamientos ilegales de la avenida Tarradellas. - PP LLEIDA

El jefe de la oposición en la Paeria de Lleida y del PP, Xavi Palau, denunció ayer que en la avenida Tarradellas y alrededores “hay al menos tres asentamientos ilegales, lo que demuestra que la degradación de la ciudad se expande por todos los barrios”.

Aseguró que estos asentamientos “llevan semanas y meses allí” y reclamó al gobierno municipal “que intervengan los servicios sociales” e instar a los propietarios de los solares “para que actúen en coordinación con la policía”.